Оценка экономической динамики ЦБ подразумевает, что в России практически завершился восстановительный период развития экономики, рассказала в интервью РБК глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Наша оценка экономической динамики подразумевает, что мы практически завершили восстановительный период развития экономики. Экономика сильно упала в острую фазу пандемии, поэтому восстановительные темпы роста были высокие. Сейчас экономика уже восстановилась до предпандемического уровня и вышла на докризисную траекторию. Она будет расти естественным образом — темпы будут меньше, чем восстановительные», — сказала она.

По мнению главы ЦБ, с учетом запланированных структурных мер правительства устойчивые темпы роста, которые не будут создавать избыточного инфляционного давления, составят 2–3% в год.

«Это те темпы, которые отвечают нынешнему производственному потенциалу. Наша денежно-кредитная политика, безусловно, влияет на темпы роста. Но наша задача заключается в том, чтобы эти темпы роста были устойчивые, чтобы не было перегрева или охлаждения экономики, то есть чтобы экономика росла близко к потенциальным темпам», — пояснила Набиуллина, уточнив, что индикатором этого является инфляция: если она выше целевых значений, это означает, что в экономике в целом могут быть элементы перегрева.

Глава Центробанка заметила, что Россия близка к потенциалу, на это указывает и ситуация на рынке труда: «У нас сейчас низкая безработица, и стимулирование спроса в условиях дефицита рабочей силы выльется в рост цен, а не в производство большего количества товаров и услуг», — заключила она.