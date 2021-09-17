Доля контрактов в евро медленно увеличивается, что постепенно окажет влияние на структуру спроса на валютных рынках, заявила в интервью РБК глава Цб Эльвира Набиуллина.

«Некоторые переходят на расчеты в национальных валютах, в евро. Доля евровых контрактов медленно, но увеличивается. И это, соответственно, будет постепенно влиять и на структуру спроса на валютных рынках. Не только на российском, может быть, но и на глобальном», — отметила она, уточнив, что вряд ли это будет происходить очень быстро.

При этом Набиуллина признает, что вряд ли какая-то валюта может очень быстро заменить доллар. «Даже несмотря на то, что доля американской экономики и торговли снижается, роль доллара в номинации долгов, роль доллара в номинации контрактов еще очень большая. Такие вещи не случаются резко. Они требуют многих лет, доверия к другим резервным валютам. Многие говорят, и, наверное, в этом есть доля справедливости, что европейские финансовые рынки не такие ликвидные, как долларовые рынки, не говоря уже о других резервных валютах», — пояснила она.

В качестве примера глава ЦБ привела британский фунт, судьба которого менялась в течение нескольких десятилетий.