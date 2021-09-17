Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала некоторые банки активнее инвестировать в цифровую трансформацию, в противном случае через пять лет «придется кусать локти». Об этом она заявила на XVIII Международном банковском форуме «Банки России — XXI век».

«У нас очень интересная ситуация: есть невероятно инновационные банки, в том числе банки, ставшие ядром экосистем. И есть те, и их немало, кто не инвестирует в собственную цифровую трансформацию, смотрят на нее как на необязательную составляющую бизнеса, — отметила она. — Я хочу спросить такие банки: вы уверены, что через пять лет, если все еще будете на рынке, не станете кусать локти, что упустили момент сегодня?».

Набиуллина напомнила, что в этом году у банков будет большая прибыль, и, по ее словам, она могла бы быть частично инвестирована во внедрение инноваций.