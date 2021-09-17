Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала некоторые банки активнее инвестировать в цифровую трансформацию, в противном случае через пять лет «придется кусать локти». Об этом она заявила на XVIII Международном банковском форуме «Банки России — XXI век».
«У нас очень интересная ситуация: есть невероятно инновационные банки, в том числе банки, ставшие ядром экосистем. И есть те, и их немало, кто не инвестирует в собственную цифровую трансформацию, смотрят на нее как на необязательную составляющую бизнеса, — отметила она. — Я хочу спросить такие банки: вы уверены, что через пять лет, если все еще будете на рынке, не станете кусать локти, что упустили момент сегодня?».
Набиуллина напомнила, что в этом году у банков будет большая прибыль, и, по ее словам, она могла бы быть частично инвестирована во внедрение инноваций.
Пандемия ускорила цифровую трансформацию банковской сферы России. Об этом, как передает ТАСС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, направивший приветствие участникам, организаторам и гостям XVIII Международного банковского форума «Банки России — XXI век», проходящего в Сочи с 15 по 18 сентября. По его словам, меры поддержки правительства и политика ЦБ помогли финансовым организациям страны преодолеть кризис пандемии и запустить удобные онлайн-сервисы.