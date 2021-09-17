Минэкономразвития России планирует в ближайшее время заняться «переходными» облигациями, а также облигациями, привязанными к показателям устойчивого развития. Об этом заместитель министра экономического развития России Илья Торосов на международном банковском форуме «Банки России — XXI век», сообщила пресс-служба министерства.

«На сегодняшний день мы завершили работу по созданию национальной таксономии – документа, устанавливающего критерии «зеленых» и «переходных» проектов. При разработке критериев «зеленых» проектов мы руководствовались самой передовой международной практикой. Критерии «переходных» проектов разработаны с учетом национальной специфики российской экономики, для которой характерно наличие большого количества отраслей с достаточно высоким негативным воздействием на окружающую среду, включая ТЭК и металлургию. При этом в соответствии с международными стандартами экологически ответственного инвестирования не все инвестиционные проекты в указанных сферах признаются «зелеными», — отметил замминистра.

По словам Ильи Торосова, для обеспечения необходимого уровня углеродной нейтральности нужно создавать дополнительные стимулы для таких предприятий к переходу на более экологичные способы производства, что и послужило поводом для разработки таксономии адаптационных («переходных») проектов.

«В ближайшее время для применения критериев «переходных» проектов планируется инициировать создание сегмента «переходных» облигаций в секторе устойчивого развития Мосбиржи, где будут размещаться облигации для привлечения финансирования на реализацию «переходных» проектов», — заявил Торосов.