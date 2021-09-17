Законопроект о количественном ограничении выдачи кредитов в РФ может быть принят этой осенью, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Законопроект в первом чтении принят, я думаю, что осенью он будет и во втором, и в третьем. Это как раз в ряду поведенческого надзора, в ряду тех мер, которые Банк России будет применять для того, чтобы «злоумышленники в финансовой среде», я имею в виду в том числе банкиров, действовали ответственно», — сказал он в рамках Международного банковского форума «Банки России — XXI век».

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России по-прежнему обеспокоен быстрым ростом потребительского кредитования с точки зрения социальной и финансовой стабильности. Она напомнила, что регулятор уже прибегал к повышению макропруденциальных надбавок и готов их ужесточить дальше.