Законопроект о количественном ограничении выдачи кредитов в РФ может быть принят этой осенью, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Законопроект в первом чтении принят, я думаю, что осенью он будет и во втором, и в третьем. Это как раз в ряду поведенческого надзора, в ряду тех мер, которые Банк России будет применять для того, чтобы «злоумышленники в финансовой среде», я имею в виду в том числе банкиров, действовали ответственно», — сказал он в рамках Международного банковского форума «Банки России — XXI век».
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России по-прежнему обеспокоен быстрым ростом потребительского кредитования с точки зрения социальной и финансовой стабильности. Она напомнила, что регулятор уже прибегал к повышению макропруденциальных надбавок и готов их ужесточить дальше.
Активный рост потребительского кредитования в России все еще несет риски перегрева рынка, но введенные с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным займам в перспективе должны снизить его возможность, сообщается в аналитическом обзоре регулятора «Банковский сектор» по результатам II квартала 2021 года.