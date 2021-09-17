Правительство намерено расширить эксперимент по переводу в онлайн услуг по лицензированию предпринимательской деятельности, пишет «Коммерсант» , уточнив, что с августа компании могут через портал госуслуг получить разрешительные документы МЧС, Росздравнадзора и Росаккредитации. Минэкономики предлагает уже с декабря включить в эксперимент по онлайн-лицензированию еще Минтруд, Минстрой, Минпромторг, Минобрнауки, Минсельхоз, Роспотребнадзор, Росреестр и другие, а также «Роскосмос».

Минэкономики разработало проект постановления правительства, призванный масштабировать эксперимент по автоматизации процессов лицензирования и разрешительной деятельности. Речь идет о возможности для бизнеса подать заявление на предоставление разрешений и лицензий через портал госуслуг и получить их онлайн. Поручение о расширении эксперимента ранее дал вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

В Минэкономразвития отметили, что решение принято в том числе по запросу со стороны бизнеса и в целях апробации современных технологий, развитие которых получило резкий скачок в прошлом году. Компании могут получить три вида разрешений. В частности, лицензии на противопожарное оборудование, фармацевтическую деятельность, а также аккредитацию юрлиц на проведение негосударственной экспертизы проектной документации.

В Минэкономики отмечают, что эксперимент упростит и ускорит для бизнеса процедуру подачи, приема, рассмотрения заявлений на выдачу и прекращение лицензий. В результате, рассчитывают чиновники, увеличится объем выдаваемых лицензий — сейчас их ежегодно выдается более 165 тыс. Эксперимент продлится до июля 2022 года. В случае успеха новый режим предлагается закрепить уже законодательно.