Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала банки не использовать «обходные» модели при проведении платежей. Об этом она заявила на XVIII Международном банковском форуме «Банки России — XXI век».
По словам Набиуллиной, если платежи не совершаются наличными, то в том или ином виде они, скорее всего, проводятся через финансовые организации. У ЦБ есть возможность осуществлять мониторинг таких операций, выявлять их характеристики — как, например, было с онлайн-казино.
«Мы будем продолжать этим заниматься. Наверно, не все способы нужно раскрывать. Но то, что мы будем на эту область продолжать внимательно смотреть и принимать меры вплоть до крайних, конечно, безусловно. Поэтому я призываю не увлекаться созданием «обходных» моделей, если предыдущие не сработали», — сказала глава ЦБ.
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