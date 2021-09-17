Банк России сможет смягчить денежно-кредитную политику при снижении инфляционных ожиданий и росте интереса к сбережениям, для чего нужны привлекательные ставки по вкладам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Чтобы мы могли начать опускать ставку, нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям. И маловероятно, что это произойдет раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам», — сказала она в рамках Международного банковского форума «Банки России – XXI век».

Интерес граждан к банковским вкладам начал повышаться, заявила Набиуллина, выступая на пресс-конференции в прошлую пятницу. По ее словам, в июле прекратился отток средств физлиц из банков, а в августе уже был зафиксирован их приток. Набиуллина ожидает, что эту тенденцию поддержит и последнее повышение ключевой ставки ЦБ: Центробанк на минувшей неделе увеличил ее еще на 0,25 процентного пункта – до 6,75%.