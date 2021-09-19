ВТБ запустил конкурс на прогнозирование показателей российской экономики и финансовых показателей группы. В кредитной организации уточнили, что к участию в конкурсе приглашаются акционеры банка и клиенты, состоящие на брокерском обслуживании в ВТБ.



В рамках конкурса участникам предстоит дать свой прогноз по ряду показателей на конец III квартала и конец 2021 года. Среди них — стоимость нефти, курс рубля, чистая прибыль группы ВТБ, динамика прироста базы розничных инвесторов в России и количество акционеров банка.

Сформировать свой прогноз можно здесь до 23 сентября включительно. Итоги конкурса будут подведены в феврале 2022 года после публикации фактических значений прогнозируемых показателей.

Участники, чьи предположения оказались наиболее точными, получат фирменные подарки от ВТБ, а лидер конкурса получит звание «Лучший аналитик» и возможность принять участие в персональной онлайн-сессии с финансовым директором, членом правления ВТБ Дмитрием Пьяновым.