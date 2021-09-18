СберБанк открыл в Липецке офис нового формата, сообщает пресс-служба финансового учреждения. Отделение находится по адресу: ул. Желябова, 17.

Офис обслуживает физических лиц. Это первый офис нового формата в Липецке, уточнил заместитель председателя правления СберБанка Сергей Мальцев. «Здесь можно оформить приобретение товаров для здоровья в «Сбер Еаптеке», получить заказ из «СберМегаМаркета», подключиться к мультимедийному сервису Okko, протестировать «CберДевайсы» и многое другое», — рассказал он.

В отделении установлены обновленные терминалы самообслуживания. Снять наличные средства можно как по карте или смартфону, так и бесконтактно с помощью голосового помощника или по распознаванию лица.

Часы работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 14:00.

