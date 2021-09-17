Россия направила порядка 3 трлн рублей на поддержку экономики и граждан во время пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в формате видеоконференции. Выступление Путина размещено на сайте Кремля.

По словам главы государства, выделенные средства составляют до 4,5% российского ВВП.

«Россия направила порядка 3 триллионов рублей. Чтобы было понятно, в сравнительных величинах — до 4,5% ВВП нашей страны — на сохранение рабочих мест и доходов граждан. Поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям», — сказал президент.