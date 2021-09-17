Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business и заявил, что ведомство все равно продолжит выполнять возложенные на него задачи в рамках поручений президента России. Ранее Всемирный банк (ВБ) сообщил о том, что перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах.

«История вопиющая, понимаете, эти люди, которые десятилетиями учили всех, как жить. …В целом, конечно, это потешно, что люди говорят: вы должны жить так. А потом: ой, извините, мы это все не так 20 лет говорили», — заявил Моисеев в кулуарах международного банковского форума.

«Если серьезно, то с точки зрения именно буквы поручений президента, надо будет что-то делать, потому что ввиду отсутствия рейтинга там KPI как бы исчез. Но меры, которые там,.. в целом правильные. Это и вопросы, связанные с доступностью кредитов, и возможностью открытия и закрытия бизнеса, по моей части — с прозрачностью залоговой массы всей,.. то есть все эти вещи, они в целом полезны. Были же по всем министерствам задачи поставлены, мы, естественно, будем эти задачи выполнять», — заявил Моисеев.