Платежная система Contact запустила переводы на банковские карты из мобильного приложения азербайджанского банка Unibank, сообщает пресс-служба компании.

«В мобильном приложении Ubank банка Unibank, Азербайджан, появилась возможность отправлять денежные переводы на банковские карты РФ и международные карты всех стран мира с помощью системы Contact», — говорится в релизе.

Переводы в Россию осуществляются в рублях. При отправлениях в другие страны в качестве валюты перевода клиент может выбрать доллары США или евро.



Для отправки средств в мобильном приложении Ubank нужно выбрать «Денежные переводы», Contact, «На карту», страну назначения и валюту, ввести номер карты, Ф. И. О. получателя и подтвердить операцию.