Минэкономразвития России занимается донастройкой программы льготного кредитования малых и средних предприятий, на текущий момент половина участвующих в программе банков продолжают выдавать льготные кредиты, сообщили в министерстве.

«Программа донастраивается для равномерного распределения лимитов в течение года и расширения количества заемщиков», — отметили в МЭР. По данным министерства, на текущий момент 50 из 100 банков, аккредитованных по программе льготного кредитования МСП, располагают лимитами по программе и продолжают выдачу кредитов по льготной ставке.

Ранее Минфин в письме, направленном в Минэкономразвития и бизнес-объединение «Опора России», не поддержал предложение о выделении дополнительных ассигнований на реализацию программы льготного кредитования МСП.

Как следует из документа, на 28 июля 2021 года общий объем кредитных договоров по программе составил 2,39 трлн рублей. Основную долю составляют кредитные договоры в сфере строительства (45,5%), обрабатывающего производства (17,7%), аренды (7,2%), профессиональной и научно-технической деятельности (12,4%).

Программа начала действовать в 2019 году по постановлению правительства РФ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ставка кредитов по программе рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 2,75%. Таким образом, сейчас она составляет 9,5%.