Райффайзенбанк запустил для предпринимателей опцию учета доходов с валютных счетов с помощью онлайн-бухгалтерии. Сервис доступен в интернет-банке «Райффайзен Бизнес Онлайн», в ближайшее время он появится и в мобильном приложении, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что теперь предприниматели могут легко рассчитывать сумму налогов как с рублевых, так и с валютных поступлений на счета, все доходы будут учитываться при формировании декларации.

«Сейчас у клиентов онлайн-бухгалтерии валютный доход конвертируется в рубли по курсу ЦБ на дату поступления перевода на транзитный счет. В ближайшее время мы добавим учет доходов с конвертацией валюты при курсовой разнице, чтобы учесть все потребности клиентов с валютными счетами. Это простой способ вести учет, формировать и подавать декларацию онлайн быстро и без дополнительных условий», — уточнил руководитель направления по цифровому малому бизнесу Райффайзенбанка Максим Глазов.



Онлайн-бухгалтерию Райффайзенбанка могут подключить предприниматели, выбравшие систему налогообложения УСН «Доходы».

