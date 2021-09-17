ЦБ установил официальные курсы валют с 18 сентября.

Курс доллара повысился на 12,73 копейки, составив 72,5602 рубля (72,4329 рубля на 17 сентября). Курс евро поднялся на 9,92 копейки до 85,4614 рубля (85,3622 рубля на 17 сентября).

На валютных торгах Московской биржи на 13:54 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 16 копеек и составил 72,66 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 20 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 85,6 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 72,47—72,7 рубля за доллар и 85,3—85,67 рубля за евро.