Минфин России считает, что некоторые госбанки, которые развивают экосистемы и вкладываются в непрофильные активы, могли бы платить больше дивидендов: не 50%, а, например, 75% чистой прибыли, заявил глава департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

«Когда мы видим, что государственные банки вкладывают огромные ресурсы, — вопрос тут не только в экосистемах, но и в непрофильных активах, — мы думаем, а не должны ли они больше платить дивидендов, чем инвестировать в такие активы. Некоторые банки, на мой взгляд, могли бы платить не 50% чистой прибыли, а 75% чистой прибыли», — сказал Чебесков на международном банковском форуме «Банки России — XXI век».

Минфин предложил варианты увеличения налога на прибыль Минфин предлагает повысить налог на прибыль на 5—10 процентных пунктов, до 25—30%, для тех компаний, которые за пять предшествующих лет платили больше дивидендов, чем инвестировали. Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с предложениями ведомства. Но, по их словам, в документах Минфина не уточняется, каких именно отраслей они могут коснуться.

«Пока каких-то дополнительных деталей нет, это предложение чисто аналитического характера: если могут инвестировать большие средства в непрофильные активы и экосистемы, то у нас вопрос: почему нам больше не платят дивидендов? Вполне логичный вопрос», — пояснил он уже в кулуарах форума.

Чебесков также отметил, что исходя из достаточности капитала у некоторых больших банков проблем такие высокие дивиденды не должны вызвать. При этом в ответ на вопрос о развитии этой темы в следующем году во время раунда обсуждения набсоветами банков дивидендов он заявил, что «это надо будет обсуждать, пока каких-то предложений с точки зрения директив нет».