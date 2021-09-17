Банк России не фиксировал значимых инцидентов, связанных с подменой биометрических данных для мошеннических действий. Как передает ТАСС, об этом заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, выступая на XVIII Международном банковском форуме «Банки России — XXI век».

«Мы не зафиксировали значимых инцидентов, связанных с подменой биометрических образцов, или других фактов», — сказал он.

По словам Уварова, Единая биометрическая система достаточно защищена и сертифицирована по требованиям информационной безопасности.



Ранее глава InfoWatch Наталья Касперская заявила, что защиты от технологии deep fake (фейковые видео с наложением лиц и голосов известных людей на видео различного содержания с применением технологий нейронных сетей Deep Learning) пока не существует, поэтому сдавать биометрию сейчас опасно.