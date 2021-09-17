Блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда выплатят по 50 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, выплата приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни.

«В связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни постановляю произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей гражданам Российской Федерации, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья», — говорится в указе.

Правительству РФ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия ее осуществления.



Как передает ТАСС , о такой инициативе глава государства сообщил ранее в пятницу во время онлайн-встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Он подчеркнул, что поддержка блокадников — «священный нравственный долг».