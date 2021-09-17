Газпромбанк вышел из капитала компании «Мечел», свидетельствует сообщение ГПБ на портале раскрытия корпоративной информации.

Уведомление о прекращении у банка права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале ПАО «Мечел», опубликовано 17 сентября, а само событие наступило 6 сентября этого года. Как следует из материалов ГПБ, банк напрямую распоряжался долей в 9,35% голосующих акций (38 930 097 голосов), а сейчас эта доля и, соответственно, количество голосов снизились до нуля.

В разделе «Структура акционерного капитала» на сайте «Мечела» сейчас за Газпромбанком значится доля в 9,08% обыкновенных акций компании. Там указано, что ПАО «Мечел» выпустило в общей сложности 555 027 660 акций, из которых 75% являются обыкновенными, 25% — привилегированными. Председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин совместно с членами семьи напрямую и косвенно владеет пакетом в 51,54% обыкновенных акций, а доля таких акций в свободном обращении, включая бумаги на Нью-Йоркской фондовой бирже в форме американских депозитарных расписок, составляет 39,38%. Привилегированные акции «Мечела» на 60% находятся в свободном обращении, а оставшиеся 40% — у его дочерней компании Skyblock Limited.