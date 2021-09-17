Платформа Центробанка «Знай своего клиента», призванная проводить оценку компаний на предмет соответствия «антиотмывочному» законодательству, может впоследствии охватить и физических лиц. О таких планах Центробанка рассказал на Международном банковском форуме «Банки России — XXI век» в Сочи директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, передает РБК .

«Конечно, после того как мы обкатаем эту платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, мы, безусловно, будем распространять ее действие и на физических лиц. Но здесь нужно понимать, что физическое лицо — это уже более тонкая категория, чем юридические лица и индивидуальные предприниматели, хотя последние тоже являются физическими лицами», — отметил он.

«Поэтому, естественно, после того как мы уберем все шероховатости функционирования платформы, обкатаем ее — на это уйдет, может быть, год-полтора, — после чего будем рассматривать вопрос, чтобы распространить ее действие и на физических лиц», — сказал Ясинский.

В 2019 году ЦБ предложил банкам внедрить единую «антиотмывочную» платформу для проверки компаний. Сервис, который разработал Банк России, получил неофициальное название «светофор»: он подразумевает, что все компании и ИП будут разделены на «красную», «желтую» и «зеленую» категории в зависимости от уровня рисков. По оценке регулятора, больше 95% корпоративных клиентов банков после оценки риска попадут в «зеленую» категорию.

«Антиотмывочную» платформу ЦБ предлагают распространить на госорганы В текущей версии законопроекта госорганов нет в списке субъектов, которым банк вправе отказать в проведении операции, если у него появляются сомнения.

Законопроект о принципах работы платформы был внесен в Госдуму в ноябре 2020 года. Он предполагал, что банки должны учитывать «окраску» клиента от ЦБ в своей комплаенс-политике. Однако в феврале документ был отозван из Госдумы и внесен заново, его новая версия позволяет банкам самостоятельно оценивать клиентов, а платформу «Знай своего клиента» считать «дополнительным информационным ресурсом».

Банки критиковали законопроект и отмечали, что позиция ЦБ может «вытеснить» их собственную оценку клиентов. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК говорила, что не видит повода для критики. «Для малого и среднего бизнеса проблема в чем: банк должен изучить его, его профиль, посмотреть, есть риски или нет, но для банка столько возиться с маленьким клиентом — это очень большие издержки. С крупным клиентом он будет разбираться, а здесь ему проще не взять на обслуживание, поставить в какой-нибудь стоп-лист», — считает она.

По ее словам, в декабре «светофор» начнут тестировать 30 банков. Как рассказал на форуме Илья Ясинский, сейчас ЦБ производит опытную эксплуатацию сервиса на реальных данных. «Сформулированы порядка 250 моделей рискованного поведения клиента. Мы идем двумя потоками: первый поток — это скоринговый метод, второй поток — это использование алгоритмов машинного обучения. При этом исходя из того, что в любом случае на финальном этапе будет проводиться тонкая экспертная «очистка» со стороны конкретных аналитиков, которые будут работать с полученной на базе платформы информацией», — рассказал он.



ЦБ рассчитывает, что законопроект во втором и третьем чтениях будет рассмотрен в осеннюю сессию Госдумы, а полноценный запуск планирует на 1 июля 2022 года.