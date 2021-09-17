Телекоммуникационная компания «МТС» построила в Москве для СберБанка две пилотные зоны сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц. Об этом в пятницу сообщили в МТС.

Первая зона развернута внутри новой штаб-квартиры «Сбера», расположенной по адресу: Кутузовский просп., д. 32, корп. 1, и предназначена для пользователей 5G-совместимых смартфонов. Пилотная сеть дает возможность подключаться к высокоскоростному безлимитному Интернету 5G и цифровым сервисам.

Вторая зона 5G создана возле офиса банка по адресу: просп. Андропова, д. 10а, она предназначена для тестирования беспроводных сервисов экосистемы «Сбера», включая беспилотные решения для транспорта, где, как подчеркивают в МТС, критически важны надежность соединения, малые задержки и высокая скорость передачи данных.

«Новый стандарт 5G несет в себе, помимо увеличения скорости, очень важные потребительские свойства, с которыми сталкивается каждый как конечный пользователь. Технология позволяет использовать разные параметры качества соединения и, по сути, персонализировать параметры связи исходя из конкретных потребностей компаний и физических лиц», — комментирует генеральный директор «Сбербанк-Телекома» Руслан Гурджиян.

В сообщении уточняется, что «Сбербанк-Телеком» является центром экспертизы по технологиям 5G в «Сбере» и будет абсорбировать уникальный опыт 5G в России для развития продуктов своей экосистемы».



«Две новые пилотные зоны для «Сбера» дополнят действующие многочисленные локации пользовательской пилотной сети 5G, запущенной МТС в этом году в популярных местах Москвы», — отмечают в МТС.