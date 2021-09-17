Основные фондовые торги в России завершились в пятницу в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,25% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 035,17 пункта. Индекс РТС просел на 0,6% — до отметки 1 745,04.

Акции «Газпрома» снизились в цене на 0,87%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,83%, «Норникеля» — на 0,36%. Между тем котировки бумаг Mail.ru выросли на 1,51%, СберБанка — на 1,45%, Мосбиржи — на 1,38%, «Полюса» — на 1,2%, «Магнита» — на 0,62%, МТС — на 0,41%, «Яндекса» — на 0,36%.



«Следующая неделя в целом до ее середины будет спокойна на макроэкономические события, после чего тон торгам по рисковым активам задаст ФРС [США]. Регулятор на очередном заседании, как ожидается, скорее подтвердит планы по сокращению покупок облигаций уже в этом году, но, весьма вероятно, будет придерживаться осторожного тона в отношении повышения процентных ставок. Ранее такая позиция воспринималась на рынках акций с умеренным оптимизмом, но теперь, когда биржи входят в коррекционную фазу, любое ужесточение тона ФРС может усилить тенденцию к фиксации прибыли», — дает прогноз аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.