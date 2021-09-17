Компания «СберБанк страхование жизни» подключилась к системе электронных больничных Фонда социального страхования, что позволит производить страховые выплаты по больничным листам в рамках программ компании, включающих риск временной нетрудоспособности, по упрощенной процедуре. Об этом сообщили в СберБанке, подчеркнув, что его «дочка» подключилась к системе электронных больничных первой среди страховых компаний.

Как рассказал на XVIII Международном банковском форуме «Банки России — XXI век» генеральный директор компании «СберБанк страхование жизни» Игорь Кобзарь, клиенту будет достаточно подать заявление о наступлении страхового случая и выписку из амбулаторной карты: после этого страховая компания получит от ФСС подтверждение наличия больничного листа, а затем страховая выплата поступит клиенту.

«Раньше клиенту нужно было закрыть листок нетрудоспособности, заявить о страховом случае, и только после выполнения всех этих действий и условий он мог получить выплату — как правило, в виде компенсации части платежей по кредиту на период нетрудоспособности. Это долгий, неудобный и «аналоговый» клиентский путь — анахронизм для цифрового мира. Поэтому в 2020 году мы начали переговоры с Фондом социального страхования о подключении к их информационной системе для получения данных о больничных клиентов. И нам удалось выстроить не только бесшовный, но и максимально надежный канал для безопасной передачи персональных данных», — комментирует Кобзарь.

По словам главы страховой компании, «это лишь первые шаги». «Мы хотим пойти дальше и выстроить похожую схему по взаимодействию с лечебно-профилактическими учреждениями, для этого нам нужны соответствующие решения Минздрава. Надеюсь, что в будущем мы сможем обеспечить клиенту полностью цифровой опыт на всех шагах взаимодействия со страховой компанией», — сказал он.

Ранее СК «СберБанк страхование жизни» подключилась к единому государственному реестру записей актов гражданского состояния, что обеспечило автоматическое осуществление страховых выплат по ряду оснований без визита клиентов в офис компании и в несколько раз сократило сроки выплат, напомнили в компании.



Право подключиться к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и запрашивать сведения из реестра ЗАГС появилось у страховщиков после внесения изменений в закон «Об актах гражданского состояния». Согласно новой версии закона, после включения в СМЭВ страховые компании могут в электронном виде запрашивать сведения о застрахованных лицах и выгодоприобретателях по договорам страхования, заключенным именно в той страховой организации, которая эти данные запрашивает.