Государству необходимо устранять барьеры для развития цифровых экосистем, заявил ТАСС глава Минцифры Максут Шадаев.

«Необходимо в первую очередь создать такие условия, чтобы российские цифровые экосистемы развивались и могли эффективно конкурировать за внимание российского пользователя с международными интернет-корпорациями. <…> У нас есть все шансы в конкурентной борьбе построить полноценную альтернативу международным гигантам. Это потребует усилий всех секторов экономики, потому что те гиганты уже очень сильны — и технологически, и финансово. <…> Нельзя подходить к регулированию цифровых экосистем с использованием стандартных подходов и практик антимонопольного регулирования. В частности, из-за того, что цифровые рынки России находятся на достаточно раннем этапе развития. Тогда проиграют не конкретные компании, а российские пользователи», — отметил Шадаев.

Он добавил, что государству сегодня особенно важно поддерживать конкуренцию между ними, не предоставляя никому дополнительных преференций. «Необходимо устранять дополнительные барьеры для их развития, использования новых технологий и развития новых сервисов», — указал министр.

Он подчеркнул, что именно на этом сконцентрированы сегодня усилия Минцифры. «Мы видим, что развитие цифровых платформ и экосистем сокращает цифровое неравенство как среди населения, так и среди бизнеса. Мы надеемся, что в ближайшее время на площадке правительства с участием всех заинтересованных ведомств мы сможем сформулировать такие предложения», — прокомментировал Шадаев.

Глава Минцифры добавил, что Россия — одна из немногих стран в мире, где есть свои популярные соцсети, национальный поисковый сервис, свои успешные маркетплейсы и агрегаторы, на базе которых успешно формируются свои экосистемы. «Наши игроки лучше понимают запросы российских пользователей и могут гибко на них реагировать, подстраивая свои сервисы под наш национальный рынок, — пояснил министр. — Так получилось, что российский финтех, в том числе благодаря активной поддержке Центрального банка, по уровню цифровизации является одним из самых продвинутых в мире. Поэтому логично, что российские банки участвуют или даже в отдельных случаях возглавляют создание крупных цифровых экосистем. Российские интернет-компании включают в состав своих платформ финансовые сервисы, для этого иногда даже приобретая и включая в свои группы компаний банки».

Шадаев уточнил, что введение любых ограничений на участие банков, в первую очередь обладающих достаточным запасом устойчивости и возможностью инвестировать, может привести к их исключению из этого процесса, что на данном этапе крайне негативно скажется на объеме инвестиций в их развитие и, как следствие, на темпах роста.

Центробанк планирует выпустить в начале октября новый доклад по регулированию экосистем Банк России в начале октября планирует выпустить новый доклад по регулированию экосистем. Об этом, как передает ТАСС, сообщил на площадке Международного банковского форума «Банки России — XXI век» глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на XVIII Международном банковском форуме «Банки России — XXI век» сообщила, что регулятор не планирует запрещать российским кредитным организациям заниматься новыми видами бизнеса, так как ЦБ РФ видит плюсы от развития технологий для самих банков, а также их клиентов. При этом регулятор ограничивает риски концентрации таких вложений, чтобы они не создавали угрозу для кредиторов и вкладчиков и финансовой стабильности.

ЦБ в июне выпустил доклад для общественных обсуждений «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы», в котором предложил варианты регулирования экосистем в РФ.



В частности, в рамках реализации гибкого подхода к регулированию Центробанк предложил повысить требования к капиталу для банков, развивающих крупные экосистемы, через внедрение для вложений кредитных организаций в экосистему риска чувствительного лимита в процентах от капитала. Доклад ЦБ встретил много критики со стороны банковского сообщества, которое отметило, что предложенные регулятором меры слишком жесткие.