В сервисе СберБанка для поиска и покупки недвижимости «ДомКлик» появилась новая опция: теперь там можно не только подобрать квартиру в новостройке, но и бесплатно забронировать ее. Об этом в пятницу сообщили в «Сбере».

Срок бронирования составляет от двух до семи дней: в течение этого времени жилье гарантированно не поступит в открытую продажу. «За это время покупатель сможет принять взвешенное решение о приобретении квартиры и получить решение банка по ипотеке», — поясняют в «Сбере».

Среди застройщиков — партнеров «Сбера» первыми к сервису бронирования новостроек подключились группы компаний «Кортрос», «ФСК» и «КВС».



«По экспертным оценкам, внедряемая услуга будет пользоваться значительной популярностью, и мы ожидаем подключения к ней большого числа застройщиков, проводящих гибкую маркетинговую политику», — комментирует вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка Николай Васёв.