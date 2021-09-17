Развитию страхования жизни в России мешают недобросовестные практики. Об этом заявил директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния, выступая на XVIII Международном банковском форуме «Банки России — XXI век», передает ТАСС.

«Что мешает развитию страхования жизни — это то количество негативных практик, которые на сегодня сложились. Председатель говорила о том, что это получается недобросовестная конкуренция, когда сосед может продавать абсолютно выхолощенный продукт с минимальными издержками, а ты настроен по бизнес-модели на долгосрочные отношения с клиентом и просто не можешь с ним конкурировать, так как разница в цене большая. Клиент покупает такой продукт, потом расстраивается, это создает негативный имидж самой индустрии», — отметил он.

Габуния также указал на крайне высокий процент отказов в выплатах в данном сегменте страхования при высокой стоимости продукта. «Уровень выплат по страхованию жизни снижался и достиг 5%, это говорит о том, что продукт дорогой. Также смущает уровень отказов — 41%: это когда человек обращается, а ему отказывают. Это крайне высокий показатель», — отметил он.



Глава департамента заявил, что Банк России в такой ситуации «не может сидеть в стороне и будет реагировать».