В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 24 млрд рублей и доходом более 242 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Обвинительное заключение утверждено в отношении Мурада Кульчиева и Элины Байрамовой, им вменяются участие в преступном сообществе и незаконная банковская деятельность.

По версии следствия, в период с 2014 по 2016 год члены преступного сообщества осуществляли незаконные обналичивание и инкассацию денежных средств. «На расчетные счета фиктивных и подконтрольных соучастникам компаний были перечислены денежные средства в размере свыше 24 млрд рублей, в результате чего незаконно извлечен доход на сумму более 242 млн рублей», — указано в релизе.

Лидер преступного сообщества и 13 его участников были осуждены в 2019 году.

Местонахождение Кульчиева, который разыскивался с 2017 года, было установлено в 2019 году, он был арестован. Тогда же скрывавшаяся на протяжении нескольких лет Байрамова добровольно явилась к следователю.



Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы. Расследование в отношении других участников преступления продолжается.