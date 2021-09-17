Совет национальной безопасности и обороны Украины запустил систему мониторинга олигархов. Об этом сообщил в пятницу на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, передает ТАСС.

«Совет национальной безопасности и обороны уже запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению», — сказал Данилов.

Он сообщил, что в пятницу на заседании Совета нацбезопасности и обороны «был отчет о том, что в аппарате СНБО разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года современная информационно-аналитическая система, которая имеет систему третьего класса наивысшего уровня сложности». «Она сможет в процессе своей работы осуществлять мониторинг всех тех людей, которые после принятия закона об олигархах в Верховной раде должны быть под системой нашего мониторинга», — уточнил Данилов.

По его словам, эта система может работать как с открытыми документами, так и с секретными, а также с бумагами для служебного пользования. «Таких систем в нашей стране почти нет. Это первая система с такой защитой. Она построена таким образом, чтобы в случае принятия в Верховной раде закона мы сразу могли отреагировать на все те вопросы, которые перед нами поставит законодатель», — добавил Данилов.

Верховная рада 1 июля утвердила в первом чтении предложенный президентом Владимиром Зеленским проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Законопроектом предлагается создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определение порядка включения лиц в реестр и последствий такого включения, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный реестр.

Законопроект дает определение олигархов: ими названы лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства. Этим гражданам запрещается осуществлять взносы в поддержку политических партий и становиться покупателем в процессе так называемой большой приватизации.

Документ также регламентирует порядок встреч и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, которые владеют значительными активами, и предусматривает для лиц, включенных в реестр, подачу декларации о таких контактах. Документ имеет ограниченный срок действия — десять лет. Он призван стать первым шагом к ликвидации олигархической системы на Украине, как заявляли ранее в офисе президента. На его основе планируют разработать антимонопольные законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.

Ряд депутатов во время обсуждения раскритиковали закон. В частности, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что он «фактически легализует олигархов в стране». Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что статус олигархов в стране должен определять не Совет нацбезопасности и обороны, а Национальное агентство по предотвращению коррупции. После первого чтения спикер Рады направил документ на экспертизу в Венецианскую комиссию. Комиссия уже начала анализировать данный проект закона.



Ранее уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие законопроекта конституции и предложила направить его в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия). В замечаниях Денисовой сказано, что внесение олигархов в реестр «должно происходить при наличии определенных обстоятельств, таких как владение уставным капиталом естественной монополии или контроль над ней, наличие денежных активов, превышающих определенную стоимость». То есть внесению в реестр подлежат лица в зависимости от их имущественного положения, что запрещено конституцией.