Финансовая система Венесуэлы стала целью масштабной хакерской атаки, которая привела к нарушению работы банка Banco de Venezuela. Об этом сообщило в пятницу правительство республики.

«Правительство Венесуэлы сообщает, что сегодня, 17 сентября 2021 года, была совершена террористическая атака на национальную финансовую систему, а точнее — на технологическую платформу Banco de Venezuela, крупнейшего банка страны», — говорится в заявлении.

Из-за кибератаки клиенты банка не могли проводить никакие операции. «Речь идет о масштабной хакерской атаке, целью которой было уничтожение и изменение банковских данных», — говорится в сообщении.

По словам властей, специалисты банка уже начали восстановление работы системы.