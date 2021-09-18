Банки сократили количество выданных ипотечных кредитов в августе до 54,5 тыс. ссуд, что на 21,4% меньше, чем в том же месяце прошлого года, и на 2% меньше показателя июля этого года. Сокращение произошло на фоне изменения условий программы господдержки, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Продажи ипотечных кредитов в августе находятся на уровне, сопоставимом с июлем, что, безусловно, ниже уровней предыдущих месяцев. Основной причиной снижения объема являются существенные изменения в программе государственной поддержки ипотечного кредитования, в результате которых снизились выдачи в крупнейших городах», — комментирует глава бюро Олег Лагуткин.

Средний срок выданных в августе ипотечных кредитов вырос по сравнению с июлем на три месяца, до 18 лет и пяти месяцев. Средняя полная стоимость кредита (ПСК, ставка по кредиту, включающая страховки, комиссии и иные дополнительные платежи) за август увеличилась с 8,8% до 9%.

При этом объем выданных в августе ипотечных кредитов снизился до 187,4 млрд рублей, что на 5% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 2% больше относительно июля этого года.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Ранее правительство России утвердило постановление о продлении программы льготной ипотеки на новостройки еще на один год. Взять ипотеку на жилье в новостройке в рамках программы со 2 июля можно по ставке до 7% годовых (до продления — под 6,5%). Максимальная сумма кредита для всех регионов составляет 3 млн рублей (ранее 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей — в остальных регионах). Первоначальный взнос, как и прежде, должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.