На карты 2ГИС (компания входит в экосистему «Сбера») добавлены актуальные курсы валют. Теперь пользователь может не только быстро найти ближайший офис СберБанка, но и сравнить курсы обмена валют в разных отделениях, чтобы выбрать самый выгодный. Курсы обновляются онлайн и меняются одновременно с изменениями курсов в отделениях, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Новая функция доступна как в веб-версии, так и в мобильном приложении 2ГИС во всех городах России, где присутствует сервис: на картах отмечены 4 900 офисов СберБанка.

«Чтобы увидеть курс, достаточно включить на картах слой «Курсы валют». Дополнительно в веб-версии сервиса на 2gis.ru пользователь может рассчитать точную сумму обмена по актуальному на момент расчета курсу с помощью встроенного калькулятора валют», — говорится в релизе.