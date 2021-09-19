Bloomberg составило рейтинг богатейших семей мира. По версии издания, его возглавила семья Уолтон, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Bloomberg оценило ее состояние в 238,2 млрд долларов.

Walmart была основана бизнесменом Сэмом Уолтоном в 1962 году. Сейчас число магазинов по всему миру превышает 10,5 тыс., выручка компании составляет 559 млрд долларов. Семья Уолтон владеет 48% акций сети.

В топ-10 самых богатых семей также вошли:

семья Марс, владельцы производителя кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars — 141,9 млрд долларов;

семья Кох, владельцы американской нефтехимической корпорации Koch Industrues — 124,4 млрд долларов;

семья Эрме, владельцы французского дома моды Hermes — 111,6 млрд долларов;

саудовская королевская семья Аль Сауд — 100 млрд долларов;

семья Амбани, владельцы индийского холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries — 93,7 млрд долларов;

семья Вертхаймер, владельцы французского модного дома Chanel — 61,8 млрд долларов;

семья Джонсон, владельцы американской компании по управлению активами Fidelity Investments — 61,2 млрд долларов;

семья Томсон, владельцы медиакомпании Thomson Reuters — 61,1 млрд долларов;

семья Бёрингер, владельцы немецкой фармкомпании Boehringer Ingelheim — 59,2 млрд долларов.

Всего в рейтинге 25 семей. В их числе — семья Альбрехт, которой принадлежит немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi (51 млрд долларов), владельцы бренда косметики Estee Lauder (49,3 млрд долларов), семья Мюлье, владеющая французским торговым гигантом Auchan (45,9 млрд долларов), семья владельцев BMW Квандт (42,3 млрд долларов).

Согласно информации Bloomberg, совокупное состояние богатейших 25 семей мира составляет 1,7 трлн долларов, что на 22% больше, чем годом ранее.