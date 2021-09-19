ВТБ и краудфандинговая платформа Boomstarter.ru запускают спецпроект для поддержки предпринимателей «Быстрый старт». Как сообщает пресс-служба кредитной организации, проект бесплатно помогает начать свое дело и решает главные задачи для развития бизнеса.

Предприниматели получают бесплатный пакет услуг от платформы Boomstarter.ru и до 12 месяцев бесплатного обслуживания в ВТБ при открытии расчетного счета для бизнеса. Участники также бесплатно получают комплекс услуг для маркетинга и доступ к сервисам, помогающим развивать свое дело.

Чтобы о бизнесе участников спецпроекта узнало как можно больше людей, Boomstarter.ru поможет с продвижением в Интернете и среди целевой аудитории. ВТБ предоставит предпринимателям-участникам бесплатный доступ к самым востребованным бизнес-сервисам. Это консультации по бухгалтерским и юридическим вопросам, стартовый бюджет на онлайн-рекламу, конструктор типовых документов и регистрация бизнеса онлайн.

«Спецпроект «Быстрый старт» сочетает инновации и традиции в сфере финансов. Boomstarter.ru помогает предпринимателям запустить свое дело с помощью краудфандинга — народного финансирования, а ВТБ поддержит целым спектром бесплатных продуктов и сервисов. Принять участие в спецпроекте и получить комплекс бесплатных услуг можно, оставив заявку на сайте Boomstarter.ru», — говорится в релизе.

Платформа Boomstarter.ru позволяет запускать продажи и привлекать финансирование с помощью краудфандинга. Даже если бизнес или продукт еще на этапе идеи, можно начать продажу предварительных заказов.