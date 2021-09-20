Рубль дешевеет к ключевым иностранным валютам в ходе утренних торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:57 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,02 рубля, что на 17 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 85,55 рубля (плюс 14 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 72,88—73,16 рубля за доллар и 85,43—85,67 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.