Потребительский спрос почти во всех российских регионах демонстрирует в этом году уверенный рост, а примерно в половине прирост в процентном отношении оказался двузначным. При этом лидерами рейтинга по динамике спроса стали Краснодарский край и Адыгея, а замыкают список Томская область, Ненецкий автономный округ и другие северные регионы, свидетельствует исследование, подготовленное агентством «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости.

По данным экспертов, после экономических потрясений 2020 года, вызванных пандемией коронавируса, потребительский спрос в регионах России в 2021-м достаточно быстро восстанавливается. Значительное сокращение трат населения в прошлом году было связано, с одной стороны, с падением доходов, с другой — с сокращением объема покупок и услуг в период карантина из-за введенных ограничений.

Как показывает исследование, по итогам января — июля текущего года потребительский спрос в России в среднем вырос на 12% по сравнению с первыми семью месяцами 2020 года. Результат 2021 года перекрыл падение 2020-го, когда началась пандемия. Таким образом, спрос вернулся на докризисный уровень, однако результат был не очень однородным в разрезе сфер потребления и регионов России.

Для составления рейтинга регионов по динамике потребительского спроса последний показатель оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населению и расходов на кафе и рестораны. Данные исследования свидетельствуют, что ситуация с динамикой спроса очень заметно разнилась у лидеров и замыкающих рейтинг регионов. В частности, в четырех субъектах Федерации в январе — июле 2021 года спрос населения вырос более чем на 20% относительно аналогичного периода прошлого года, а на другом конце списка два региона показали отрицательную динамику.

На первом месте по динамике потребительского спроса расположился Краснодарский край. В этом регионе спрос вырос на 22,2% в первые семь месяцев 2021 года против прошлогоднего сильного падения. Аналитики считают, что «коронакризис» в некоторой степени даже помог данному региону, так как по-прежнему закрыты многие зарубежные туристические направления и отдых на отечественном побережье очень востребован у многих жителей России. Таким образом, спрос в регионе отчасти «привозной».

Также очень хороший результат показал соседний регион — Адыгея (плюс 21,9%). Эксперты отмечают, что он намного меньше связан с туристической отраслью, соответственно, прошлогоднее падение у этого региона было намного слабее, чем в Краснодарском крае. Таким образом, по сумме двух лет Адыгея показала очень хороший результат.

Кабардино-Балкария и Северная Осетия заняли третье и четвертое места соответственно. Очень быстрый рост спроса в этих республиках во многом является восстановительным, так как в 2020 году эти регионы были среди лидеров падения. При этом также очень существенную роль сыграло и развитие внутреннего горного туризма на фоне закрытых границ.

Помимо вышеперечисленных лидеров в десятке по темпам роста спроса в январе — июле 2021 года расположились Санкт-Петербург, Брянская область, Приморский край, Московская область, Якутия, а замыкает первую десятку Москва, где спрос по итогам семи месяцев вырос на 17,3%. Как видно, географический разброс лидеров довольно обширен, при этом значительная часть регионов с сильным ростом спроса как раз демонстрировала сильное снижение потребительских трат в 2020 году. Таким образом, данная динамика может быть объяснена эффектом базы, поясняют составители рейтинга.

Всего среди регионов России 17 показали рост на 15% и более, 35 прибавили как минимум 10%, а в 66 регионах спрос вырос как минимум на 5%.

Обратная ситуация — падение спроса — наблюдается в Ненецком автономном округе и Томской области. В Томской области, согласно статистике, траты населения снизились на 1%. А в Ненецком АО спрос сократился в годовом выражении на 0,7%.

Отрицательный результат в НАО и слабый результат по динамике еще в некоторых удаленных северных регионах (Чукотском автономном округе, Сахалинской, Мурманской областях и ряде других) в текущем году, скорее всего, также связан с отдыхом и туризмом, считают аналитики. В 2020 году на фоне строгих карантинных ограничений многие жители этих регионов были вынуждены отдыхать у себя в регионе, а не в теплых краях. И внутри этих регионов траты на туризм выросли, а в текущем году жители отправились в отпуск на море или на Кавказ, соответственно, потребительские расходы в северных регионах снизились, а в южных — выросли за счет таких отдыхающих.

Помимо изменения спроса в процентном соотношении эксперты РИА Новости проанализировали динамику среднедушевых среднемесячных потребительских трат на приобретение товаров, услуг и общественное питание в денежном выражении.

Наилучшая ситуация в части абсолютных трат оказалась в Москве. Это единственный регион, где траты населения в январе — июле текущего года оказались более чем на 10 тыс. рублей в месяц выше, чем в аналогичный период 2020-го.

Также траты населения достаточно заметно выросли в Краснодарском крае, Московской области и Санкт-Петербурге. Во всех этих регионах среднедушевые среднемесячные потребительские траты выросли в пределах 8,4—9,4 тыс. рублей. Также приростом спроса более чем на 5 тыс. рублей в месяц характеризовались еще семь регионов: Якутия, Приморский край, Магаданская область, Адыгея, Брянская, Ярославская и Ростовская области.

В среднем же по стране ежемесячные траты населения на приобретение товаров, услуг и общественное питание, по оценкам РИА Новости, выросли на 4 тыс. рублей. При этом в 12 регионах прирост трат был меньше 2 тыс. рублей в месяц.



По оценкам РИА Новости, в оставшуюся часть 2021 года динамика потребительского спроса будет положительной в сравнении с прошлым годом, однако темпы роста, как ожидается, будут постепенно сокращаться по причине исчерпания эффекта базы. Скорее всего, по итогам 2021 года потребительский спрос по России в целом вырастет на 6—7%, считают эксперты.