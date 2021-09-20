Фондовые торги в России стартовали в понедельник существенным снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи потерял 1,22%, индекс РТС — 1,64% к уровню закрытия предыдущих торгов. К 10:10 падение ускорилось до 1,62% и 2,12%, значения индикаторов составили 3 969,9 и 1 707,96 пункта соответственно.

«Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают снижение конца прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны», — указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в минус на фоне ухудшения настроений на зарубежных фондовых и сырьевых площадках. Рисковые активы перед заседанием ФРС и возможным подтверждением планов сворачивания стимулирования остаются в коррекционной фазе, при этом отсутствие макроэкономических событий в начале недели может лишь подстегнуть фиксацию прибыли», — спрогнозировала она перед началом торгов.

«Рынок, судя по всему, переходит в коррекционную фазу вместе с ухудшением настроений за рубежом с рисками ускорения снижения к 3 840 и 1 650 пунктам <…> при закреплении ниже указанных поддержек. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3 980—4 060 пунктов», — пишет Кожухова.

