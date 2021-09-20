Мошенники начали звонить россиянам не только из «службы безопасности СберБанка», но и от лица международных финансовых институтов, предлагая более привлекательные условия вкладов, сообщает «Коммерсант» . За пределами необычного имени речь идет о типичном подходе — сборе персональных данных и заработке на переведенных мошенникам «комиссиях».

Так, россияне столкнулись со звонками от якобы немецкого Metzler bank, представители которого предлагают им финансовые продукты со ставками привлекательнее рыночных. Однако проверка сайта организации (Metzlerbank.ru) показала лишь наличие скана лицензии немецкого регулятора, а после вопроса о наличии лицензии ЦБ разговор и вовсе завершился. Mertzler bank реально существует, это один из старейших банков Германии. Он предоставляет как классические банковские услуги, так и брокерские, по управлению активами и так далее. Но в России банк ни сейчас, ни раньше не работал.

Практика, когда мошенники прикрываются названиями крупных организаций, распространена. В данном случае ставка может быть на новое для России, но известное за рубежом имя, а в остальном схема достаточно стандартная. Обычно мошенники действуют в связке с фишинговыми сайтами, поясняют в ЦБ: злоумышленники обзванивают потенциальных клиентов и предлагают оставить на сайте заявку на кредит, затем могут попросить перевести комиссию за рассмотрение заявки, за оформление карты, за курьерскую доставку документов и тому подобное. «В результате происходит сбор персональных данных и потеря переведенных комиссий. Банк России выявляет и блокирует такие мошеннические ресурсы», — добавили там. Только в 2020 году ЦБ заблокировал почти 8 тыс. таких сайтов.

По словам руководителя практики уголовного и административного права Amulex.ru Любови Шебановой, точной статистики нет, но из практики видно, что в общей массе мошенничеств доля тех, кто «представляет» иностранный финансовый институт, примерно равна той, что выступает якобы от имени российских организаций. Такой способ мошенничества обычно нацелен на неподготовленную публику, не имеющую представления о предлагаемой услуге и недостаточно бдительную, отметила она.

Информацию о российских банках проверить проще, а часть потенциальных жертв уже знает, где искать информацию, пояснила Шебанова. «Такие мошеннические банки впечатляют своей надежностью и реальностью. Есть сайт, привлекательные предложения, удаленное открытие счета и гарантия тайны персональных данных», — рассказала член Ассоциации юристов России Ольга Турунина.

Мошенникам не так важно, кем представляться, главное, чтобы бренд был публичным и достоверным, заметил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий «Сколково»-РЭШ Егор Кривошея. «Например, мошенники часто мимикрируют под «Сбер», потому что доля людей, имеющих его карту, намного больше, чем у других банков, и вероятность попасть на клиента намного выше. Стратегия с иностранными посредниками срабатывает, потому что имена международных организаций могут звучать достоверно», — привел пример он.