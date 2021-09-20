К тестированию системы оплаты проезда «лицом» — Face Pay — подключены все линии столичного метро. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале Департамент транспорта Москвы.

«Теперь Face Pay есть во всем метро — мы подключили к тестированию последние пять линий. Если вы ждали, когда ваша линия появится в списках для теста, — это время настало», — объявили в Дептрансе, дав также ссылку для отправки заявки на участие в тестировании .

В ведомстве напомнили, что проход осуществляется через турникеты, где на полу есть круглый черный стикер. На Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях акция «Время ранних», предусматривающая скидку при проходе в метро в определенные часы утром, действует и для тестировщиков Face Pay. При этом от участия в тестировании технологии можно отказаться в любой момент.

«Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе», — подчеркнул заместитель мэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, уточнив, что к сервису Face Pay подключены 14 линий и 241 станция столичного метро.

«Сегодня начался финальный этап тестирования, по результатам которого мы будем готовы запустить инновационный сервис для всех пассажиров метро», — объявил он.

По словам Ликсутова, сейчас также прорабатывается возможность запуска сервиса Face Pay на Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах и в наземном транспорте.



«По поручению мэра Москвы мы также скоро представим скидочную систему для пользователей Face Pay», — добавил глава столичного Дептранса.