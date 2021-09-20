Банк России привлек к административной ответственности управляющую компанию «Брокеркредитсервис». Информация о двух постановлениях от 12 августа 2021 года, вступивших в силу 27 августа, опубликована в понедельник, 20 сентября, на сайте регулятора.

Постановления в отношении АО «УК «БКС» вынесены по части 5 и части 12 статьи 15.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение требований законодательства Российской Федерации, касающихся деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, репозитария, клиринговых организаций, лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов»). В части 5 указанной статьи КоАП речь идет о «нарушении установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда требований к составу активов акционерных инвестиционных фондов или паевых инвестиционных фондов либо неустранении нарушений в структуре активов акционерных инвестиционных фондов или паевых инвестиционных фондов»; часть 12 предполагает иное нарушение требований к деятельности вышеперечисленных организаций, за исключением случаев, предусмотренных частями 1—11 статьи 15.29, а также статьями 13.25, 15.18—15.20, 15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.30 и 19.7.3 КоАП.

Обоими постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом не уточняется, применяются ли санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по части 5 статьи 15.29 КоАП может составлять от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс., по части 12 — от 10 тыс. до 20 тыс. и от 300 тыс. до 500 тыс. рублей соответственно.

На прошлой неделе ЦБ также вынес постановления о привлечении к административной ответственности компании «АСКО-Страхование» и ее руководителя. Так, два постановления от 13 сентября 2021 года — в отношении организации как юридического лица и отдельно в отношении должностного лица, являющегося ее единоличным исполнительным органом, — вынесены по части 9 статьи 19.5 КоАП, предусматривающей невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России. Применение данного положения КоАП «влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей».

Еще одно постановление в отношении «АСКО-Страхования» (от 16 сентября), также с назначением штрафа, но без уточнения объекта штрафования, вынесено по части 3 статьи 13.25 КоАП: речь идет о «неисполнении страховщиком обязанности по хранению документов, перечень которых и требования к обеспечению сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, а также непринятии страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в информационных системах, ведение и обеспечение сохранности которых предусмотрены страховым законодательством». Данное нарушение предусматривает административный штраф для должностных лиц в размере 20—30 тыс. рублей, для юрлиц — в размере 100—200 тыс.

Постановления в отношении страховщика пока не вступили в законную силу.



Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.