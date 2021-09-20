В работе правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции появится новое направление деятельности — обеспечение адаптации экономики России к глобальному энергопереходу, пишут «Ведомости» , уточняя, что для этого планируется создать специальную подкомиссию, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минэкономразвития и планируемого к размещению на портале проектов нормативных правовых актов.

В рамках работы по адаптации российской экономики к энергопереходу подкомиссия подготовит сценарный прогноз долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов, определит цели и инструменты, кроме того, будут разработаны планы адаптации и стратегии сокращения выбросов парниковых газов в отраслевом и региональном разрезе; в числе направлений работы подкомиссии также значится мониторинг оперативных и стратегических показателей перехода к низкоуглеродной экономике, включая показатели по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения.

Согласно документу, подкомиссия оценит необходимые для этого расходы федерального бюджета, а также определит компенсационные меры и перераспределение финансовых средств между регионами и отраслями экономики для минимизации последствий от энергоперехода.

Ранее сообщалось, что Минфин подготовил шоковый сценарий энергоперехода, согласно которому резервы могут опуститься ниже критической отметки уже в начале следующего десятилетия; замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что в случае ускоренных темпов энергоперехода объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) может упасть до 2—3% ВВП.

По словам академика РАН Бориса Порфирьева, пока нет канонизированного определения, что такое энергопереход, для подготовки сценариев адаптации необходимо определиться с терминами и конкретными параметрами; под энергопереходом подразумевается диверсификация энергобаланса, то есть предполагается, что в рамках энергоперехода должна увеличиваться доля электроэнергии в общем энергетическом балансе и доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ), отметил он.