Потенциальный спрос на ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России может в ближайшие пять лет вырасти в шесть раз и достичь более 100 тыс. кредитов ежегодно, показал совместный опрос ДОМ.РФ и ВЦИОМ, проведенный летом этого года. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

По данным исследования, всего в частных домах сейчас живут 21,6 млн семей, а хотят жить вдвое больше – 45,4 млн семей. Главным препятствием к раскрытию потенциала рынка являются высокие ипотечные ставки – 10–11%: на таких условиях оформить кредит готовы лишь 17–18 тыс. семей ежегодно.

При этом при снижении ставки до 8–9% спрос может вырасти до 160 тыс. семей в год, причем 70% из них готовы к обязательному привлечению к строительству профессиональных подрядчиков.

«Результаты опроса показывают, что в стране сформирован серьезный спрос на цивилизованное индивидуальное жилищное строительство. Около 108 тыс. семей ежегодно готовы приобретать индивидуальные дома по доступным ставкам – при обязательном условии строительства этих домов профессиональными девелоперами. Это в шесть раз больше текущего спроса на ипотеку в сегменте», – отметил Мутко.

Как указывается в исследовании, при росте ипотечного кредитования на ИЖС до 108 тыс. кредитов в год доля ипотеки в секторе вырастет с текущих 2–4% до почти 20%. Для реализации этого сценария необходима стандартизация рынка, а также запуск доступного ипотечного продукта на строительство индивидуальных домов, который в настоящее время разрабатывается правительством и Банком России по поручению президента.

Кроме того, раскрыть потенциал ИЖС позволит распространение на сегмент положений закона о долевом строительстве (214-ФЗ): в будущем крупные застройщики должны строить индивидуальные дома с использованием счетов эскроу и проектного финансирования, по стандартным проектам.