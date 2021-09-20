Федеральная антимонопольная служба России считает, что банки не должны навязывать клиентам заключение договора страхования с определенной компанией. Об этом говорится в сообщении ФАС.

«Ведомство считает, что потребитель вправе менять страховые организации в течение всего срока кредитования и сохранять те же условия, включая процентную ставку... Ведомство считает необходимым пересмотреть условия правил допуска страховых организаций к страхованию рисков заемщиков», — отмечает ФАС.

Как считает антимонопольная служба, необходимо отказаться от сложных и многообразных требований и методик оценки банками платежеспособности страховщиков. Необходимо от процедуры аккредитации перейти к двум простым и понятным потребителю критериям: наличие лицензии и наличие рейтинга платежеспособности любого российского рейтингового агентства. Также ФАС считает нужным вынести на обсуждение вопрос о формировании минимальных стандартных требований к страховым услугам. Выполнение этих требований могло бы сделать полис обязательным к приему банками.

Минимальные стандартные требования создают возможности продажи таких продуктов дистанционно, обеспечивают конкуренцию за счет предложения лучшей цены и лучшего качества, дистанционные продажи снижают потребность в дорогом банковском продукте, говорится в сообщении ФАС.