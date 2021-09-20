Банк России установил официальные курсы валют на 21 сентября.

Курс доллара поднялся на 77,13 копейки, составив 73,3315 рубля (72,5602 рубля на 20 сентября). Курс евро вырос на 41,71 копейки до 85,8785 рубля (с 85,4614 рубля на 20 сентября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 14:43 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,47 рубля (плюс 61 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:43 мск стоил 86,01 рубля (плюс 59 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 72,88 до 73,54 рубля за доллар и от 85,43 до 86,08 рубля за евро.