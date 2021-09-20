Пандемия коронавируса привела к острому всемирному кризису на рынке жилья. Об этом пишет агентство Bloomberg, на которое ссылается РИА Новости.

По словам автора Алана Кроуфорда, проблемы коснулись не только сферы покупки, но и сферы аренды домов и квартир.

«Мы наблюдаем, как много людей вынуждены покидать жилье, потому что они не могут позволить себе его стоимость. Это коснулось Берлина, Лондона, Парижа и Рима», — приводится в статье высказывание мэра столицы Германии Михаэля Мюллера.

Кроуфорд отмечает, что сложившаяся ситуация стала результатом сочетания низких процентных ставок, установленных до пандемии, и изменений, произошедших из-за COVID-19: темпы строительства нового жилья упали, семьи стали меньше тратить и перестали выставлять свои дома на продажу.

По мнению журналиста, правительствам не удалось найти оптимальное решение проблемы, и власти предлагают частные полумеры, чтобы снизить градус напряженности среди населения. Так, в Канаде предложили временно запретить продажу жилья иностранцам. В Китае активно обсуждается введение ограничений в строительной отрасли, чтобы снизить цены.



Также Кроуфорд добавил, что ситуация на рынке сильно напоминает месяцы, предшествовавшие финансовому кризису 2008—2009 годов. Во многих странах возникла угроза «пузыря» на рынке недвижимости.