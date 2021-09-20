Пандемия коронавируса привела к острому всемирному кризису на рынке жилья. Об этом пишет агентство Bloomberg, на которое ссылается РИА Новости.
По словам автора Алана Кроуфорда, проблемы коснулись не только сферы покупки, но и сферы аренды домов и квартир.
«Мы наблюдаем, как много людей вынуждены покидать жилье, потому что они не могут позволить себе его стоимость. Это коснулось Берлина, Лондона, Парижа и Рима», — приводится в статье высказывание мэра столицы Германии Михаэля Мюллера.
Кроуфорд отмечает, что сложившаяся ситуация стала результатом сочетания низких процентных ставок, установленных до пандемии, и изменений, произошедших из-за COVID-19: темпы строительства нового жилья упали, семьи стали меньше тратить и перестали выставлять свои дома на продажу.
По мнению журналиста, правительствам не удалось найти оптимальное решение проблемы, и власти предлагают частные полумеры, чтобы снизить градус напряженности среди населения. Так, в Канаде предложили временно запретить продажу жилья иностранцам. В Китае активно обсуждается введение ограничений в строительной отрасли, чтобы снизить цены.
Также Кроуфорд добавил, что ситуация на рынке сильно напоминает месяцы, предшествовавшие финансовому кризису 2008—2009 годов. Во многих странах возникла угроза «пузыря» на рынке недвижимости.
Россия вошла в топ-10 стран по росту цен на жилье, пишут «Известия» со ссылкой на рейтинг международной консалтинговой компании Knight Frank. Эксперты сходятся во мнении, что спрос подняли льготная ипотека и расширение программы материнского капитала; несмотря на то, что в случае с загородной недвижимостью причины иные, падения цен, как и в случае с квартирами, ожидать не приходится.