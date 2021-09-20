Газэнергобанк из банковской группы СКБ-Банка повысил процентные ставки во всей линейке вкладов. Об этом в понедельник объявили в Газэнергобанке.

Как указано в релизе, обновленная процентная ставка по вкладу «Обыкновенное чудо» составит до 7,1% (это максимальная ставка в рамках периодов начисления процентов. — Прим. Банки.ру). Вклад можно открыть в сумме от 10 тыс. до 100 млн рублей на 1 080 дней. Выплата процентов производится один раз в месяц.

По вкладу «Исполнение желаний +» также можно получить до 7,1% годовых. Сумма вклада — от 10 тыс. до 3 млн рублей, срок — 270 или 367 дней.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Максимальная ставка по вкладу «Счастливая монета» повышена до 7% годовых. Открыть вклад можно на срок 1 080 дней в сумме от 10 тыс. до 100 млн рублей. Периодичность выплаты процентов — раз в 90 дней, при этом клиент сам определяет, куда будут поступать денежные средства: на счет вклада с помощью капитализации или на иной счет, который он указал в договоре. Согласно материалам банка, ставка в 7% предлагается за первый процентный период (первые 90 дней) при оформлении продукта через ДБО, сумме более 10 млн рублей и выплате процентов на иной счет. Вклад также можно открыть в долларах или евро, следует из релиза.

Оформить депозит «Исполнение желаний» можно по ставке до 6,7% годовых. Сумма вклада — от 10 тыс. до 100 млн рублей, срок — 270 или 367 дней.



Ставка по вкладу «Пенсионный» повышена до 5,1% годовых (максимальная ставка в рамках процентных периодов). Срок размещения средств составляет 1 080 дней. Выплата процентов происходит один раз в месяц. Предусмотрена возможность пополнения счета.