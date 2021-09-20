Москвичи и жители Московской области в три раза чаще стали жаловаться на действия кибермошенников, сообщили в пресс-службе Банка России по Центральному федеральному округу, уточнив, что в первом полугодии текущего года в Центробанк поступило около 1,6 тыс. таких обращений.

Москвичи сообщали о подобных проблемах 1,2 тыс. раз, жители Московской области — порядка 400 раз. Сейчас аферисты используют широкий арсенал средств: звонят гражданам, рассылают сообщения, чтобы под различными предлогами завладеть данными банковских карт или вынудить человека самостоятельно перевести им деньги.

Также беспокойство жителей Московского региона вызывали нелегальные компании, которые незаконно предоставляют финансовые услуги — таких жалоб было получено порядка 600. Две трети этих жалоб касались работы компаний, которые позиционируют себя как участники рынка Forex, но разрешения для работы на российском финансовом рынке не имеют. А некоторые из этих компаний могли обманывать клиентов, создавая фиктивные сайты с показателями форекс-торгов.

Всего за первые шесть месяцев текущего года жители Московского региона пожаловались на финансовые организации 24,6 тыс. раз. При этом москвичи обратились в Банк России с различными проблемами почти 18 тыс. раз, жители Подмосковья — 6,6 тыс. раз. В целом количество жалоб значительно сократилось по сравнению с тем же периодом прошлого года. По мере восстановления экономики граждане стали на треть реже жаловаться на проблемы с реструктуризацией кредитов. В целом взаимоотношения с банками затрагивали 14,8 тыс. обращений (снижение их количества составило порядка 50%).

Работа микрофинансовых организаций была упомянута в 2,6 тыс. обращений. Таких жалоб стало меньше на 5%, что связано в том числе с принятыми Банком России мерами поведенческого надзора к организациям, которые некорректно работали с должниками.

На треть чаще жители Московского региона стали жаловаться на страховые компании (2,1 тыс. обращений). Если в прошлом году в период локдауна граждане меньше пользовались услугами страховщиков, в частности автострахованием, то в январе — июне этого года спрос восстановился, и вопросов у потребителей стало больше.