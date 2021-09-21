Финансовый супермаркет Банки.ру внедрил возможность быстрой пролонгации полисов е-ОСАГО. Теперь пользователи, имеющие действующий полис СК «АльфаСтрахование» или СК «Ингосстрах», могут продлить его через сервис Банки.ру за одну минуту — достаточно ввести номер машины, и система сама заполнит все нужные данные. Останется лишь их подтвердить, оплатить продление и получить полис по e-mail.

«ОСАГО — это обязательные ежегодные траты для каждого автовладельца, поэтому хотелось бы не только сэкономить на них, но и потратить как можно меньше времени на оформление. Быстрая пролонгация электронных полисов через сервис Банки.ру позволяет решить обе задачи одновременно. Пока у нас представлены две страховые, но в третьем квартале возможность быстрой пролонгации появится и у клиентов других компаний. В наших планах есть и другие доработки клиентского пути, направленные на повышение индекса «счастья клиента»: сокращение количества полей анкеты для новых пользователей, возможность оформления полиса через мобильное приложение в форме чат-бота и многое другое. Кроме того, мы заботимся о наших постоянных клиентах и заранее уведомляем их о том, что полис заканчивается: наша система присылает СМС и письмо на электронный адрес с предложением о продлении, в скором будущем такое уведомление можно будет получить и через мобильное приложение», — рассказала директор вертикали «Страхование» Банки.ру Елена Перфильева.

В «Мастере подбора ОСАГО» на Банки.ру представлены все основные страховые компании, он помогает быстро сравнить цены, рассчитанные персонально для конкретного пользователя, и купить полис напрямую в страховой через сайт Банки.ру. Благодаря этому сервису можно сэкономить до 30% от стоимости полиса.

Процесс оформления полиса е-ОСАГО через Банки.ру достаточно прост. Нужно:

Зайти на сайт banki.ru. Заполнить анкету для подбора предложений по ОСАГО. Выбрать самый выгодный вариант. Оплатить страховку.

В анкете обязательно нужно указывать свой e-mail, так как электронный полис ОСАГО формируется в формате PDF.

Электронный полис ОСАГО начинает действовать через три дня после оформления и оплаты покупки онлайн. Полис можно сохранить на телефон или распечатать для предъявления сотрудникам ГИБДД.