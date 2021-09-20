У форума инновационных финансовых технологий Finopolis в этом году появится собственный «город» — Finoland. На его улицах будут собраны последние достижения в области финтеха, которые позволяют гражданам и компаниям получать удобные и современные продукты и сервисы в самых разных областях.

У Finoland есть метро, аэропорт, кинотеатр, университет и даже музей современного искусства, а также многое другое. Здесь участники форума смогут в интерактивной форме «получить ипотеку» полностью в цифровом виде, пройти серию мастер-классов, принять участие в киберматче по футболу и при этом заработать баллы на всех активностях. Потратить их можно в торговом центре «города».

С подробной информацией можно ознакомиться в условиях участия в форуме.