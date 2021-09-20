Сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу должен быть разработан и утвержден до конца 2021 года. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике. И это уже новая реальность. Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива — нефти, газа, угля. Повышать энергоэффективность. Развивать альтернативную энергетику. Строить соответствующую инфраструктуру. До конца года должен быть разработан и утвержден сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. Все соответствующие поручения подписаны», — сообщил Мишустин.

По ключевым направлениям подготовки экономики к условиям низкоуглеродного развития в правительстве будут созданы специальные рабочие группы. Курировать их станут вице-премьеры, а осуществлять общую координацию — первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Выступая на совещании, он заявил, что в целом работу по энергопереходу экономики планируется вести по десяти направлениям. Серди них, в частности, ускорение технологической модернизации отраслей экономики, введение систем мер поддержки и налоговых стимулов, реализация проектов, связанных с имеющимися технологическими преимуществами — например, с возможностями выработки и использования водорода, а также атомной и гидроэнергетикой, технологиями углехимии, технологиями сбора и хранения углеводорода.

«Что будет сделано уже в этом году? Прежде всего — долгосрочный прогноз с горизонтом до 2050 года. Это основа разработки и принятия решений. Он включает такие параметры, как энергобаланс, углеродный баланс, макроэкономические параметры, темпы роста ВВП, параметры торговли, инвестиции, рост реальных доходов населения и другие. Оценку наших возможностей и рисков», — отметил Белоусов.